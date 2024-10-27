В Уфу в многоэтажном доме рухнула газовая труба

Накануне, 26 октября, в уфимской многоэтажке в Сипайлово рухнула газовая труба. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
По предоставленным данным, это произошло из-за повреждения креплений на стене дома на улице Академика, Королева, 10/1. В результате газопровод сорвался, деформировал трубу и спровоцировал утечку газа.
Ликвидировать утечку газа удалось сразу. Оставшиеся аварийно-восстановительные работы запланированы на сегодня. Пострадавших нет.
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