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В Уфу в многоэтажном доме рухнула газовая труба

Спасатели сообщили подробности и причины произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 26 октября, в уфимской многоэтажке в Сипайлово рухнула газовая труба. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

По предоставленным данным, это произошло из-за повреждения креплений на стене дома на улице Академика, Королева, 10/1. В результате газопровод сорвался, деформировал трубу и спровоцировал утечку газа.

Ликвидировать утечку газа удалось сразу. Оставшиеся аварийно-восстановительные работы запланированы на сегодня. Пострадавших нет.

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