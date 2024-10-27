Осенние каникулы начинаются у белорусских школьников с 27 октября

Так, осенние каникулы у белорусских школьников начнутся с 27 октября и продлятся по 3 ноября включительно. Первая учебная неделя после каникул окажется трехдневной: с 4 по 6 ноября. Все дело в том, что с 7 ноября в Беларуси будут большие выходные.