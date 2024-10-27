Картина уроженца Беларуси Шагала с женщиной-кентавром выставлена на Sotheby’s

В сообщении сказано, что картина с женщиной-кентавром и зеленым ослом на красном фоне была выставлена на аукцион Sotheby’s. Так, указанная работа предлагается для частной продажи на выставке в Париже до 30 октября 2024 года. В соцсетях аукциона отметили, что стиль Шагала, который он использует в данной картине, «похож на мечту, оживает с причудливыми фигурами и драгоценными цветами».