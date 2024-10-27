Воронежцам объяснили причину задымления на полигоне ТБО в Семилукском районе

Несколько недель при выезде из Воронежа в Семилукском районе люди замечают распространение едкого дыма. Он исходит со стороны полигона твердых бытовых отходов, который находится здесь. Власти объяснили причину неприятного запаха от продуктов горения. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области 26 октября.