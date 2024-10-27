Воронежцам объяснили причину задымления на полигоне ТБО в Семилукском районе

Несколько недель при выезде из Воронежа в Семилукском районе люди замечают распространение едкого дыма. Он исходит со стороны полигона твердых бытовых отходов, который находится здесь. Власти объяснили причину неприятного запаха от продуктов горения. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области 26 октября.
Местные жители и проезжающие по Курской трассе автомобилисты заметили, что дым усиливается. Он распространяется на более дальние расстояния.
Власти уточнили, что на полигоне зафиксировано тление нижних слоев мусора. Добраться до них тяжелая техника не могла из-за рисков провала.
— Пожарные работали по заявкам жителей при усилении задымления и выходе тления на поверхность, — добавили в правительстве региона.