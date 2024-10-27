Точный прогноз погоды в Краснодарском крае на всю неделю

На предстоящей неделе, с 28 октября по 3 ноября на Кубани синоптики прогнозируют облачную и местами дождливую погоду. Солнце и осадки будут чередоваться друг с другом в этот период. Температура воздуха в среднем будет держаться на уровне +11 +12 градусов, сообщает ИА KrasnodarMedia.