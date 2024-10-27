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Точный прогноз погоды в Краснодарском крае на всю неделю

На предстоящей неделе, с 28 октября по 3 ноября на Кубани синоптики прогнозируют облачную и местами дождливую погоду. Солнце и осадки будут чередоваться друг с другом в этот период. Температура воздуха в среднем будет держаться на уровне +11 +12 градусов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Сейчас в Олбани: +1° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°

В Краснодаре понедельник начнется с солнечной и достаточно теплой погоды. Столбики термометров повысятся до +17 градусов. Однако все оставшееся время, не считая воскресенья, синоптики прогнозируют дожди.

В Сочи жителей и гостей курорта ожидается облачная погода с прояснениями. По данным гидрометцентра, осадки придут на курорт только в пятницу, 1 ноября. Температура также сохранится на +16…+17 градусах.

В Новороссийске ситуация аналогична с краевой столицей. Малооблачная погода ожидается в городе-герое в первый и последний дни недели. В оставшийся период прогнозируется небольшой дождь. В ночное время воздух прогреется до +9…+16 градусов, днем до +13…+17 градусов. Аналогичная ситуация ожидается и в Геленджике.