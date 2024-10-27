Точный прогноз погоды в Краснодарском крае на всю неделю

В Краснодаре понедельник начнется с солнечной и достаточно теплой погоды. Столбики термометров повысятся до +17 градусов. Однако все оставшееся время, не считая воскресенья, синоптики прогнозируют дожди.
В Сочи жителей и гостей курорта ожидается облачная погода с прояснениями. По данным гидрометцентра, осадки придут на курорт только в пятницу, 1 ноября. Температура также сохранится на +16…+17 градусах.
В Новороссийске ситуация аналогична с краевой столицей. Малооблачная погода ожидается в городе-герое в первый и последний дни недели. В оставшийся период прогнозируется небольшой дождь. В ночное время воздух прогреется до +9…+16 градусов, днем до +13…+17 градусов. Аналогичная ситуация ожидается и в Геленджике.