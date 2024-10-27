Лукашенко сказал о бесперебойной работе транспорта и состоянии дорог в Беларуси

Он подчеркнул, что без этого уже невозможно представить повседневную жизнь белорусов, а также дальнейшее развитие городов и регионов. Президент Беларуси обратил внимание на то, что достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, которые являются профессионалами, обеспечивающими своевременную доставку пассажиров, грузов, круглосуточную работу дорожных служб.