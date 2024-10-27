Лукашенко сказал о бесперебойной работе транспорта и состоянии дорог в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 октября поздравил с Днем автомобилиста и дорожника и сказал о бесперебойной работе транспорта и состоянии дорог в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что Беларусь всегда своими современными, удобными, качественными дорогами.
— Мы привыкли к бесперебойной работе транспорта и благоустроенной придорожной инфраструктуре, — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что без этого уже невозможно представить повседневную жизнь белорусов, а также дальнейшее развитие городов и регионов. Президент Беларуси обратил внимание на то, что достигнутое является результатом постоянного труда многотысячного коллектива работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, которые являются профессионалами, обеспечивающими своевременную доставку пассажиров, грузов, круглосуточную работу дорожных служб.
Александр Лукашенко подчеркнул, что государство уделяет сфере автомобильных перевозок самое пристальное внимание. Речь идет про строительство и поддержку в надлежащем состоянии республиканских магистралей, местных дорог. Также внедряются передовые технологии по ремонту мостов и путепроводов.
Глава государства выразил убеждение в том, что и в дальнейшем знания специалистов, а также опыт, ответственность дадут возможность успешно решать стоящие перед транспортным комплексом масштабные задачи.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь.
Также глава государства сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт.
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