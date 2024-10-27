В последние дни октября в Ростовской области потеплеет до +17 градусов

В целом по области 28 октября днем может быть небольшой дождь. При прояснениях могут быть заморозки до −2 градусов. Днем температура — от +9 до +14 градусов. 29 октября днем прогнозируют от +10 до +15 градусов. А по югу области — до +17 градусов.