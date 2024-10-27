В последние дни октября в Ростовской области потеплеет до +17 градусов

В Ростовской области к концу октября прохладная погода сменится резким потеплением. По югу донского региона днем воздух может прогреться до +17 градусов, сообщили в Росгидромете.
В понедельник, 28 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром может быть туман. Днем температура воздуха может дойти до +14 градусов.
В среду, 29 октября, станет еще теплее. Ночью может пройти небольшой дождь, а днем — без осадков. Днем воздух может прогреться до +15 градусов.
В целом по области 28 октября днем может быть небольшой дождь. При прояснениях могут быть заморозки до −2 градусов. Днем температура — от +9 до +14 градусов. 29 октября днем прогнозируют от +10 до +15 градусов. А по югу области — до +17 градусов.