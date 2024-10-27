Белорусская теннисистка Арина Соболенко блеснула вечерним нарядом накануне турнира года

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко готовится к Итоговому турниру WTA, который вскоре пройдет в Эр-Рияде, не забывая и о делах сердечных — она постоянно проводит свободное время в обществе своего бойфренда Георгиоса Франгулиса.
Это в Европе сейчас осень, а на Аравийском полуострове по-прежнему солнечно и даже жарко, температура выше +30. Поэтому самый комфортные прогулки — вечером.
Вечерний променад. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Можно прогуляться и поужинать в каком-нибудь симпатичном для пары месте.
Первая ракетка и Георгиос Франгулис. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Наряд Арины вы уже видели, а теперь посмотрите на Георгиоса. Он предлагает оценить, что лучше: пижамные штаны или джинсы?!
Георгиос предложил оценить его пижамные штаны. Фото: социальные сети Георгиоса Франгулиса.
Итоговый турнир WTA пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, со 2 по 9 ноября. В борьбе за титул встретятся восемь лучших теннисисток мира.
Соболенко поборется не только за победу, но и за сохранение звания первой ракетки.
Напомним, что WTA 21 октября неожиданно объявила, что Арина Соболенко вновь вернула себе звание первой. И это несмотря на то, что ни Соболенко, ни лидировавшая Свентек не играли на той неделе и защищать очки за прошлогодние турниры им тоже было не нужно. И обе почему-то потеряли очки в рейтинге.
В WTA объяснили, что Соболенко ликвидировала разницу в 69 очков отставания и даже опередила Свентек на 41 очко (9706 против 9665), «благодаря корректировки рейтинга в конце года за невыполнение определенных турнирных квот».
Эксперты объяснили, что дело в несыгранных обязательных турнирах WTA-500, который отныне учитываются в рейтинге. Свентек таких пропустила больше Соболенко, и ее оштрафуют на большее количество очков, чем белоруску.
А перед началом турнира в Эр-Рияде у теннисисток отнимут очки, заработанные на Итоговом в 2023 году. И тогда Соболенко будет лидировать уже с большим отрывом — 9016 против 7970. Это значит, что у Соболенко в Эр-Рияде будет гораздо больше шансов сохранить первую строчку, чем у Свентек вернуться на вершину.
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