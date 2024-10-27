Белорусская теннисистка Арина Соболенко блеснула вечерним нарядом накануне турнира года

А перед началом турнира в Эр-Рияде у теннисисток отнимут очки, заработанные на Итоговом в 2023 году. И тогда Соболенко будет лидировать уже с большим отрывом — 9016 против 7970. Это значит, что у Соболенко в Эр-Рияде будет гораздо больше шансов сохранить первую строчку, чем у Свентек вернуться на вершину.