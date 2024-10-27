Как сделать каникулы школьников безопасными, рассказали в МВД

У школьников начинаются осенние каникулы, и чтобы они получились не только интересными, но и безопасными, сотрудники органов внутренних дел прикладывают максимум усилий.



Милиционеры принимают меры по недопущению правонарушений и происшествий с участием несовершеннолетних. Повышенное внимание уделяется подросткам, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также находящимся в социально опасном положении. Самыми распространенными правонарушениями на каникулах являются кражи, незаконный оборот наркотиков, распитие спиртных напитков, нахождение на улице ночью без сопровождения взрослых.



В МВД призывают родителей напомнить детям о правилах безопасного поведения в быту, на объектах железнодорожного транспорта, водоемах. Особое внимание обратить на соблюдение ПДД, в том числе при использовании велосипедов и средств персональной мобильности. Не забывать и о цифровой грамотности, ведь именно в интернете подростки находят предложения о подработке, а в итоге вовлекаются в нарко- и киберпреступления, мошенничества. Интересуясь кругом общения детей, родители тем самым устанавливают с ними по-настоящему доверительные отношения.