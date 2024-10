Фанк из библиотеки: 10 альбомов с новым взглядом на джаз

Дебютную пластинку, наполненную ориентальными мелодиями и ритмами и получившую турецкое название Doğu Çiçekleri (что переводится как «восточные цветы»), Йоэль выпустил пять лет назад на собственном лейбле Piano Piano. Работу ждал оглушительный успех — практически сразу тираж был раскуплен и превратился в объект вожделения виниловых коллекционеров. Уже через год заслуженный лейбл Light In The Attic выпустил альбом для американского рынка, и с тех пор пластинка выдержала еще несколько переизданий. За первым альбомом последовали вдохновленная японским джазом и музыкальными традициями юго-восточной Азии работа Wabi Sabi, романтичная пластинка Natura Morta, напоминающая классическую итальянскую киномузыку прошлого века, и неоджазовый опус Late Again, который критики без зазрения совести сравнивают с музыкой Куинси Джонса и Дэвида Аксельрода.