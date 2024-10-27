Фанк из библиотеки: 10 альбомов с новым взглядом на джаз

Краткий путеводитель по интересной и небанальной музыке, которая обычно проходит ниже радаров популярности. А зря!
У музыкального явления, о котором сегодня пойдет речь, нет точного названия. Для него, кажется, еще не успели придумать отдельную жанровую нишу — главным образом потому, что музыка эта предельно эклектична и одновременно существует в нескольких музыкальных плоскостях. Но благодаря грандиозному успеху таких проектов, как Khruangbin или Glass Beams, планету накрыла новая инструментальная фанк-волна, вобравшая в себя элементы так называемой «библиотечной» музыки, этнического звучания из разных концов планеты, импровизационного джаза, психоделического рока, легкой музыки (еще ее называют easy listening) и других элементов.
«Библиотечная» музыка — это извлекаемые из пыльных архивов дотошными коллекционерами записи саундтреков к кино и телефильмам, рекламным роликам, радиопостановкам и звуковым коллажам, имевшим изначально прикладное назначение — сопровождать происходящее на экране. Большая часть этой музыки создавалась во второй половине прошлого столетия преимущественно в 1960−1970-х. «Ламповое», загадочное и ностальгическое звучание из звуковых библиотек давно вдохновляет диджеев, виниловых маньяков и музыкальных продюсеров неочевидной музыкальной экзотикой прошлого.
Можно констатировать, что эта сцена, лишенная определенной географической прописки, за последние годы превратилась в глобальное музыкальное явление и подарила слушателю целый ряд ярких коллективов и продюсеров. Особенно приятно осознавать, что отечественные музыканты стали активными участниками этого важного музыкального тренда последних лет. Половина альбомов в сегодняшнем списке была сделана русскими или русскоязычными исполнителями. Итак, сегодня десять важных альбомов «инструментального фанка», или «новой библиотечной экзотики». Оставим точные жанровые формулировки душнилам и будем наслаждаться музыкой, которая, как всегда, говорит сама за себя.
Khruangbin — Con Todo El Mundo / Late Night Tales Dead Oceans; Night Time Stories.
Название техасского трио Khruangbin переводится с тайского как «самолет». Оно было придумано в шутку перед первым публичным выступлением группы — один из участников в свободное от музыки время изучал тайский и предложил экзотичное словечко в качестве названия проекта. Впоследствии музыканты признавались, что, если бы они могли представить, насколько успешной станет их музыка, они бы придумали название попроще.
Тайский псай-фанк и традиционный люк-тонг, безусловно, повлияли на американцев, но в их творчестве ощутимо присутствуют также и элементы ближневосточного и индийского звучания, карибские мотивы, традиционная африканская музыка. Всю эту экзотику Khruangbin смешивают с ретро-серф-роком, пыльной американской гитарной психоделией, фанковыми ритмами, хип-хоповыми паттернами и потусторонним, шепчущим соулом, создавая впечатляющие звуковые пейзажи и невероятно кинематографичные образы. Невольно в голову придут и электронные даунтемпо-герои конца прошлого столетия Kruder & Dorfmeister и Thievery Corporation, а кто-то вспомнит неторопливый тихуанский диско-грув в исполнении Херба Альперта. Вышедший в 2018-м альбом Con Todo El Mundo, возможно, лучшая на данный момент работа Khruagnbin: сложная музыкальная эстетика проекта предстает здесь в концентрированном виде и во всей красе.
Glass Beams — Mahal Ninja Tune.
Трио из австралийского Мельбурна Glass Beams наделало немало шума в первой половине 2024-го со своим мини-альбомом Mahal. Работа вышла на британском лейбле Ninja Tune, который с авангардной электроники, трип-хопа и постджаза в последнее время переключился на посредственную коммерческую музыку. Тем не менее дебют The Glass Beams, кажется, пришелся по душе всем — как поклонникам нинджатюновской классики в духе The Herbaliser, Амона Тобина или Coldcut, так и армии фанатов Khruangbin и прочей новоиспеченной экзотики. Еще до официального релиза видео с заглавной композицией успело набрать два миллиона просмотров, а на данный момент их число перевалило за пять — небывалые цифры для подобной музыки.
Mahal стал всего лишь второй записью мельбурнского проекта, успех которого можно считать большим прорывом для цветущей в последние годы австралийской инструментальной неофанк- и постджазовой сцены. Glass Beams скрывают лица за масками, а в качестве основной приправы к своему творчеству используют индийские и ближневосточные музыкальные специи. Ретро-фанк и спиричуэл-джаз австралийцы красиво смешивают с ведическими медитациями, приглушенными настроениями из пыльных вестернов и загадочными библиотечными древностями, создавая яркий и психоделичный калейдоскоп звуков.
Mekbuda — Convincing Delusional Ubiquity Records.
Петербургский проект Mekbuda за последние несколько лет успел дважды отметиться альбомами на Ubiquity Records, престижнейшем калифорнийском лейбле. Первая запись группы здесь под названием Convicing Delusional — это образцовый фанк-фьюжн с поклоном в сторону мастеров прошлого и взглядом в космическое будущее потомков. Mekbuda получила название в честь звезды в созвездии Близнецов, а ее основатель и клавишник Александр «Гонзо» Петров стоял у истоков петербургской неофанковой сцены, а еще один участник — барабанщик Роман «Скотч» Зырянов играет в другом ключевом для движения петербургском проекте — Tru Flavas Band.
Альбом Convincing Delusional — это воображаемый саундтрек к знаменитому фильму 2003 года «Планета Ка-Пэкс», в котором Кевин Спейси играет роль пациента сумасшедшего дома, утверждающего, что он инопланетянин. Собственно, название альбома (Сonvincing delusional — «убедительный бред») является «диагнозом» главного героя. В музыкальной вселенной Mekbuda царит туманный и полумистический сюрреализм на стыке жанров, в котором древняя мифология соединяется с космической фантастикой, а футуризм, наоборот, оказывается абсолютно винтажным. Джазовые гармонии и импровизации, кинематографичные звуковые пейзажи оказываются с чувством и большим знанием дела наложенными на ритмику джангла, брокен-бита, фанка и хип-хопа. В данный момент Mekbuda заканчивают свои третий и четвертый альбомы, но этот их дебют на Ubiquity навсегда в наших сердцах.
Eje Eje — Five Seasons Batov Records.
Среди обязательных рекомендаций желающим погрузиться глубже в дебри странной и цветастой фанк-экзотики просто должно фигурировать название лондонского лейбла Batov Music. Batov в своем каталоге вырастили первоклассный гибрид ближневосточной традиционной музыки, псай-рока, фанка, душевной электроники и фолк-соула. Ближний Восток, Турция и Магриб представлены на лейбле особенно широко, но также среди релизов базирующейся в Лондоне рекорд-компании можно с одинаковым успехом найти эстетское греческое диско, гудящую трубами балканскую цыганщину, японскую энку и даже душещипательный ретро-соул, исполненный по-русски. Из имен стоит назвать израильтян Sababa 5 и Shay Hazan, бельгийцев Kolonel Djafaar или дебютантов лейбла, берлинскую команду Saturno 4000.
Но, пожалуй, особое место в каталоге лейбла занимает чудесный альбом Five Seasons проекта Eje Eje. За этим названием скрывается турецкий музыкант Итамар Клюгер, базирующийся в Тель-Авиве и играющий в группе Satellites. Эта работа, вдохновленная традиционным китайским календарем с его пятью сезонами, являет собой превосходный пример музыкальной мультикультурности и взаимопроникновения жанров и настроений. Внутри вас ждут турецкий псай-фолк, левантийский дабке, персидский бандари, арабская халиджи, африканский фанк, ямайский даб, сахарский блюз, трип-хоп, диско и далее по списку. Получилось сказочно.
Soul Surfers & Janko Nilovoc — Maze Of Sounds Broc Recordz.
Ведомая барабанщиком Игорем Жуковским нижегородская команда The Soul Surfers была одной из первых отечественных групп, задавших моду на фанк из России. На их счету несколько лонгплеев и еще больше семидюймовок, выходивших на славных лейблах вроде американских Ubiquity и Funk Night, французского Broc или петербургского Spasibo. Несколько лет назад они воплотили в жизнь практически коллаборацию мечты, записав совместный альбом Maze Of Sound с европейской легендой библиотечной и киномузыки прошлого столетия Янко Ниловичем.
Карьера Ниловича, композитора и мультиинструменталиста, началась еще в конце 1960-х. С тех пор он под собственным именем и под множеством хитроумных псевдонимов стал автором бесчисленного количества альбомов и киносаундтреков, многие из которых заслуженно считаются классикой «библиотечного» звучания. Вместе с Soul Surfers на Maze Of Sounds они закрутили интроспективную и гипнотическую музыкальную интригу на стыке джаза, фанка, лаунжа и психоделического рока. Альбом получился замечательный и вполне претендует на статус классики жанра, а версия на виниле уже успела выдержать несколько переизданий.
Sven Wunder — Eastern Flowers (Doğu Çiçekleri) Piano Piano.
Свен Вундер — псевдоним шведского мультиинструменталиста и композитора Йоэля Данелла. Йоэль родился в семье известного шведского кинокомпозитора, джазового барабанщика и продюсера Нильса Данелла. Неудивительно, что с рождения он был окружен очень красивой, разной и странной музыкой — в его доме классический и авангардный джаз и фанк-фьюжн звучали наряду с нуаровыми киносаундтреками, анатолийским псай-роком и восточно-европейским фолком. В более сознательном возрасте молодой человек получил музыкальное образование по классу бас-гитары и превратился в заядлого винилового коллекционера всяческих «редких грувов». Начать продюсировать собственную музыку было лишь делом времени — так в конце 2010-х появился проект «Свен Вундер».
Дебютную пластинку, наполненную ориентальными мелодиями и ритмами и получившую турецкое название Doğu Çiçekleri (что переводится как «восточные цветы»), Йоэль выпустил пять лет назад на собственном лейбле Piano Piano. Работу ждал оглушительный успех — практически сразу тираж был раскуплен и превратился в объект вожделения виниловых коллекционеров. Уже через год заслуженный лейбл Light In The Attic выпустил альбом для американского рынка, и с тех пор пластинка выдержала еще несколько переизданий. За первым альбомом последовали вдохновленная японским джазом и музыкальными традициями юго-восточной Азии работа Wabi Sabi, романтичная пластинка Natura Morta, напоминающая классическую итальянскую киномузыку прошлого века, и неоджазовый опус Late Again, который критики без зазрения совести сравнивают с музыкой Куинси Джонса и Дэвида Аксельрода.
Misha Panfilov — In Focus Jazzaggression.
Звезда русского эстонца Миши Панфилова взошла в середине 2010-х, и на сегодняшний день он заслуженно имеет репутацию одного из самых интересных и трудолюбивых музыкантов псай-фанковой и постджазовой сцены, выпуская пластинки по обе стороны Атлантики. Вы могли слышать работы музыканта под его собственным именем, а также записи его многочисленных сайд-проектов — Misha Panfilov Sound Combo, Penza Penza, Hanz Mambo & His Cigarettes, Estrada Orchestra, Dead End Boogie и других. Он начинал с тяжеловесных фанковых сорокопяток, выходивших на уважаемом детройтском лейбле Funk Night, записывал коллаборации с американским мультиинструменталистом Шоном Ли, а боссы калифорнийского лейбла Ubiquty Records несколько лет назад предложили именно Панфилову написать музыку к ранее не издававшимся песням американской соул-дивы Глории Энн-Тэйлор, с чем музыкант блестяще справился.
Альбом Панфилова In Focus, выпущенный финским лейблом Jazzagression, стал частью их серии New Library, посвященной «библиотечному» звучанию, — говоря другими словами, легкой, настроенческой музыке на стыке джаза, фанка, эстрады и легкой музыки. Среди несомненных удач пластинки можно назвать медленный сай-фай-фанк Eclipse и пропитанный интонациями босановы романтический номер Your Smile. Украшенная соло на флейте от Ильи Гусарова Smoky придется по душе любителям медленного и гипнотического звучания, в то время как Helix с его латинской перкуссией и гитарными пассажами звучит как идеальный саундтрек для какого-нибудь спагетти-вестерна.
Soyuz — II MediaCube Music.
Белорусское трио «СОЮЗ» наделало много шума два года назад, когда их альбом «Сила ветра» вышел на лондонском лейбле Mr Bongo. Работа, сочетающая интеллектуальный бразильский фьюжн-джаз и искусный фанк-соул с восточнославянской вязью, стала настоящей сенсацией и чуть ли не главным русскоязычным музыкальным импортом последних лет. «СОЮЗ» — это трио, образовавшееся в Минске в 2018-м и состоящее из продюсера и вокалиста Алексея Чумака, мультиинструменталиста Никиты Орлова и барабанщика Антона Немахая. На волне успеха «Силы ветра» Mr Bongo сделали новый мастеринг и переиздали второй альбом группы «II», на котором звучат посвящения великим бразильцам Артуру Верокаи и Милтону Насименту. На «II» инструментальный псай-фанк «СОЮЗа» оказывается отчасти разбавленным вокальными номерами, среди которых первоклассный оммаж Мулату Астатке и традициям эфиопского джаза «Тизита» с запоминающимся речитативом от фронтмена московского инди-проекта «Пасош» Петара Мартича, а психоделический электропоп «Партнеры по бизнесу», напоминающий одновременно Talking Heads и Артура Расселла, был записан при участии группы «Интурист» и Евгения Горбунова.
Surprise Chef — Education & Recreation Big Crown Records.
Surprise Chef из Мельбурна — еще одни симпатичнейшие представители молодой и пышно цветущей в последние годы австралийской фанк-сцены. Их музыка — вполне типичный и при этом эстетский симбиоз семидесятнического соула, джаза и фанка с «библиотечными» звуками и инструментальной киномузыкой, помноженный на смелый DIY-подход. За последние пять лет участники квартета выпустили ряд синглов и три альбома, а Education & Recreation — их самая свежая на данный момент большая работа. Кроме того, участники проекта занимаются собственным лейблом College Of Knоwledge, издающим пластинки как самих Surprise Chef, так и идейно близких проектов Karate Boogaloo и The Pro-Teens. Группа также ведет активную международную деятельность, выражающуюся, например, в продюсировании недавнего релиза московского коллектива The Diasonics или в создании превосходной кавер-версии классики японского фолк-фанка от Минору Мураоки. Surprise Chef — самые настоящие музыкальные эстеты, при этом не лишенные самоиронии и знающие толк в веселом музыкальном времяпрепровождении под фанковые мотивы с облегченной социальной ответственностью. Собственно, альбом Education & Recreation («Образование и отдых») именно об этом.
The Sorcerers — I Too Am A Stranger ATA Records.
Новый альбом англичан The Sorcerers наглядно доказывает, почему они считаются одними из наиболее уважаемых людей сцены. Их дебютная запись одновременно вдохновлялась эфиопским джаз-фьюжн-звучанием и музыкой к малоизвестным европейским хоррор-фильмам 1970-х. Отец эфиопского джаза Мулату Астатке был в восторге от той записи, в любви к группе признавались Джимми Тенор, Шон Ли и Nightmares On Wax. Несмотря на то что издаются «Волшебники» на скромном собственном лейбле ATA Records, за короткое время они обрели многочисленных поклонников во всем мире.
ATA был основан десять лет назад в Лидсе местными музыкантами Питом Уильямсом и Нилом Иннесом, которые создали в заброшенном гараже на окраине города звукозаписывающую студию, наполнив ее винтажным оборудованием (ATA расшифровывается как «All Things Analogue») — использование аппаратуры середины прошлого столетия и запись на двухдюймовую пленку стали отличительной особенностью звучания лейбла, выпускающего туманный инструментальный фанк, афро-кубинские ритмы, бугалу и даже джазовые каверы на J Dilla. «Я тоже незнакомец» — свежий альбом The Sorcerers, на котором группа продолжает свои «эфиопские» эксперименты, периодически заходя на спиричуэл-джазовую территорию и попутно делая реверанс еще и в сторону японской традиционной музыки, которой пропитаны одни из самых запоминающихся треков альбома — Yasuke In Roppongi, Oromo Moon и Warrior Code.
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