Фанк из библиотеки: 10 альбомов с новым взглядом на джаз

Surprise Chef из Мельбурна — еще одни симпатичнейшие представители молодой и пышно цветущей в последние годы австралийской фанк-сцены. Их музыка — вполне типичный и при этом эстетский симбиоз семидесятнического соула, джаза и фанка с «библиотечными» звуками и инструментальной киномузыкой, помноженный на смелый DIY-подход. За последние пять лет участники квартета выпустили ряд синглов и три альбома, а Education & Recreation — их самая свежая на данный момент большая работа. Кроме того, участники проекта занимаются собственным лейблом College Of Knоwledge, издающим пластинки как самих Surprise Chef, так и идейно близких проектов Karate Boogaloo и The Pro-Teens. Группа также ведет активную международную деятельность, выражающуюся, например, в продюсировании недавнего релиза московского коллектива The Diasonics или в создании превосходной кавер-версии классики японского фолк-фанка от Минору Мураоки. Surprise Chef — самые настоящие музыкальные эстеты, при этом не лишенные самоиронии и знающие толк в веселом музыкальном времяпрепровождении под фанковые мотивы с облегченной социальной ответственностью. Собственно, альбом Education & Recreation («Образование и отдых») именно об этом.