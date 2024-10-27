В Ростове столкнулись шесть автомобилей, пострадал подросток

В Ростове на проспекте Королева столкнулись шесть автомобилей. В ДТП пострадала шестнадцатилетняя подросток, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 26 октября в 21.53 «ВАЗ 211240» столкнулся с «Хендэ Акцент».От удара «Акцент» отбросило через разделительный газон на встречную полосу движения, где машина ударилась в «ВАЗ 21214». Далее «Акцент» по инерции еще врезался в «Хендэ Солярис».
В это время «ВАЗ 211240» после удара в «Акцент» отбросило на среднюю полосу движения, где он столкнулся с «Форд Фокус». Затем «ВАЗ» ударился в припаркованный на обочине «Газ 2834РЕ». И только после этого он остановился.
А аварии пострадала шестнадцатилетняя девушка, сидевшая на пассажирском кресле «Ваз 211240». Ее с травмами отвезли в больницу.
Точные обстоятельства случившегося установят полицейские.