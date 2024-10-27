В Ростове столкнулись шесть автомобилей, пострадал подросток

В это время «ВАЗ 211240» после удара в «Акцент» отбросило на среднюю полосу движения, где он столкнулся с «Форд Фокус». Затем «ВАЗ» ударился в припаркованный на обочине «Газ 2834РЕ». И только после этого он остановился.