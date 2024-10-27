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Девочка из Башкирии перевела неизвестным 63 тысячи рублей ради бонусов в игре

В МВД Башкирии сообщили об очередном факте мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке мошенники заставили несовершеннолетнюю девочку перевести 63 тысячи рублей с родительской банковской карты. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По предоставленным данным, с девочкой познакомилась неизвестная через мессенджер и пообещала помочь игровые бонусы. Она также давала различные задания, а затем постепенно заставила передать информацию о балансе карты и перевести деньги.

Как ребенок сообщила, что у нее забрали телефон, мошенники стали угрожать, что на маму напишут заявление в полицию. На следующий день родительница обратилась в полицию.

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