Девочка из Башкирии перевела неизвестным 63 тысячи рублей ради бонусов в игре

В Стерлитамаке мошенники заставили несовершеннолетнюю девочку перевести 63 тысячи рублей с родительской банковской карты. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
По предоставленным данным, с девочкой познакомилась неизвестная через мессенджер и пообещала помочь игровые бонусы. Она также давала различные задания, а затем постепенно заставила передать информацию о балансе карты и перевести деньги.
Как ребенок сообщила, что у нее забрали телефон, мошенники стали угрожать, что на маму напишут заявление в полицию. На следующий день родительница обратилась в полицию.
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