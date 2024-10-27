Аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание

Пресс-служба отмечает, что в Самаре самым востребованным по-прежнему останется столичное направление: из аэропорта Курумоч в три аэропорта московского авиаузла будет совершаться до 13 рейсов в сутки в зависимости от дня недели авиакомпаниями «Аэрофлот», S7, Smartavia, Utair, Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Победа». В Санкт-Петербург запланированы до пяти рейсов в день (авиакомпании «Россия», Smartavia и «Победа»). Среди других доступных маршрутов: Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград, Ярославль и др.