Белорусский фильм «Черный замок» по роману Владимира Короткевича со звездой «Слова пацана» откроет кинофестиваль «Лістапад» 1 ноября в Минске

Она родилась в Минске 2 января 1999 года. Красовская признавалась, что Минск был и остается ее любимым городом. Она поступила на юриста и хотела стать адвокатом, однако в ее жизни случился невероятный поворот. Так, на первом курсе Анастасия начала пробовать себя в качестве модели.