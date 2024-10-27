Белорусский фильм «Черный замок» по роману Владимира Короткевича со звездой «Слова пацана» откроет кинофестиваль «Лістапад» 1 ноября в Минске

Фильм со звездой «Слова пацана», белоруской Анастасией Красовской откроет фестиваль «Лістапад» 1 ноября 2024 года в Минске, передает БелТА.
Сообщается, что продолжается продажа билетов на торжественную церемонию открытия и церемонию закрытия XXX Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Откроет фестиваль кинокартина «Черный замок». Это новая экранизация романа Владимира Короткевича. В фильме сыграла звезда сериала «Слово пацана», белорусская актриса Анастасия Красовская.
Она родилась в Минске 2 января 1999 года. Красовская признавалась, что Минск был и остается ее любимым городом. Она поступила на юриста и хотела стать адвокатом, однако в ее жизни случился невероятный поворот. Так, на первом курсе Анастасия начала пробовать себя в качестве модели.
Работая моделью, Красовская снималась для рекламных фотосессий и видеороликов, музыкальных клипов. Первое появление актрисы на большом экране случилось в 2021 году. Она получилась приз за лучшую женскую роль в фильме «Герда» на международном кинофестивале в швейцарском Локарно. Также Красовская сыграла заметные роли в сериалах «Трудные подростки», «Актрисы», «Внутри убийцы», «Дайте шоу», фильме «Белый список».
Белоруска Красовская сыграла в фильме «Черный замок», который откроет фестиваль «Лістапад» 1 ноября в Минске. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: соцсети Анастасии Красовской.
Как пишет БелТА, Фильм «Черный замок» режиссера Кирилла Кузина основан на историческом детективном романе Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Главный герой картины молодой профессор Антон Космич (его сыграл актер Евгений Шварц) попадает в беду после того, как странное Евангелие, которое принадлежит роду Ольшанских, попадает в его антикварный магазин. Для того, чтобы спасти себя, а также разгадать тайну прошлого, Космич едет в Ольшаны.
В кинокартине снялись российские актеры Евгений Стычкин, Олег Васильков, Виктор Вержбицкий, Вероника Устимова и другие.
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