В Челябинске подготовили места для складирования снега в случае экстремальных осадков

— Хочется, чтобы дорожники перестали ссылаться на аномальные снегопады. Все-таки мы живём на Урале, и снежные зимы для нас не экзотика. Поэтому нужно не кивать на погоду, а тщательнее готовиться к осадкам, — обозначил Алексей Лошкин.
Врио мэра Челябинска отметил, что основной полигон должен справиться с большим объёмом снега, учитывая, что с этого года принципиально меняется подход к планированию территории площадки и работе машин.
— И тем не менее, подготовили места, куда будем вывозить снег с городских улиц в случае экстремальных осадков. Они пригодятся нам и в том случае, если нужно будет оперативно пересматривать логистику вывоза, — заключил Лошкин.
А в пятницу, 25 октября, Алексей Лошкин посетил три общественных пространства, на которых ведутся работы по благоустройству. Работы на некоторых объектах оказались не выполнены в срок, за что градоначальник отчитал подрядчиков. Подробности узнала корреспондент «Пчелы».