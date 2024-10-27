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В Челябинске подготовили места для складирования снега в случае экстремальных осадков

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин осмотрел резервные площадки для складирования снега. В городе принципиально поменяют подход к планированию территории площадок и работе уборочных машин. Об этом градоначальник сообщил в соцсетях в воскресенье, 27 октября.

Источник: t.me/alexeyloshkinofficial

— Хочется, чтобы дорожники перестали ссылаться на аномальные снегопады. Все-таки мы живём на Урале, и снежные зимы для нас не экзотика. Поэтому нужно не кивать на погоду, а тщательнее готовиться к осадкам, — обозначил Алексей Лошкин.

Врио мэра Челябинска отметил, что основной полигон должен справиться с большим объёмом снега, учитывая, что с этого года принципиально меняется подход к планированию территории площадки и работе машин.

— И тем не менее, подготовили места, куда будем вывозить снег с городских улиц в случае экстремальных осадков. Они пригодятся нам и в том случае, если нужно будет оперативно пересматривать логистику вывоза, — заключил Лошкин.

А в пятницу, 25 октября, Алексей Лошкин посетил три общественных пространства, на которых ведутся работы по благоустройству. Работы на некоторых объектах оказались не выполнены в срок, за что градоначальник отчитал подрядчиков. Подробности узнала корреспондент «Пчелы».