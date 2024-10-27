Жителям Крыма назвали фрукты и специи, которые повысят иммунитет

В беседе с «Крым 24» она отметила, что «в овощах, специях, фруктах и ягодах содержатся фитонциды с антимикробной активностью», которые помогают организму бороться с бактериями и вирусами.
К продуктам с фитонцидами относятся лук, чеснок, куркума, базилик и горчица. Среди фруктов полезны гранат, яблоки (особенно «Антоновка»), мандарины и апельсины. Из ягод рекомендуются брусника, облепиха и голубика.
Гаврилова также подчеркнула важность соблюдения нормы в потреблении этих продуктов, чтобы избежать вреда организму.