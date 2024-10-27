Брюс Спрингстин признался, что уже два года не писал новые песни

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин рассказал, что уже два года не писал новую музыку. Его самый свежий альбом Only the Strong Survive вышел в 2022-м. Релиз, ставший 21-м лонгплеем в дискографии певца, состоял из каверов на известные соул- и R&B-композиции.
По признанию артиста, песни «приходят не так часто». Тем не менее его это не беспокоит: музыкант не терзает себя необходимостью создать что-то новое, пишет NME.
Сложившаяся ситуация весьма нетипична для Спрингстина. Особенно контрастно эта история выглядит на фоне лонгплея Letter to You (2020), написанного всего за две недели.
Ранее Спрингстин прокомментировал слухи о том, что он завершает карьеру.