Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брюс Спрингстин признался, что уже два года не писал новые песни

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин рассказал, что уже два года не писал новую музыку. Его самый свежий альбом Only the Strong Survive вышел в 2022-м. Релиз, ставший 21-м лонгплеем в дискографии певца, состоял из каверов на известные соул- и R&B-композиции.

Источник: Звук

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин рассказал, что уже два года не писал новую музыку. Его самый свежий альбом Only the Strong Survive вышел в 2022-м. Релиз, ставший 21-м лонгплеем в дискографии певца, состоял из каверов на известные соул- и R&B-композиции.

По признанию артиста, песни «приходят не так часто». Тем не менее его это не беспокоит: музыкант не терзает себя необходимостью создать что-то новое, пишет NME.

Сложившаяся ситуация весьма нетипична для Спрингстина. Особенно контрастно эта история выглядит на фоне лонгплея Letter to You (2020), написанного всего за две недели.

Ранее Спрингстин прокомментировал слухи о том, что он завершает карьеру.