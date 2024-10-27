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Начало новой рабочей недели не порадует омичей хорошей погодой

В регионе ожидаются дожди, мокрый снег и похолодание.

Сейчас в Олбани: +1° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Омской области со следующей недели произойдет значительное похолодание. Местами регион накроет мокрый дождь со снегом. О том, какая будет погода в Омске 28—30 октября, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на понедельник температура воздуха составит −2…+3 градуса. Возможны мокрый снег и дождь, в отдельных районах — туман. Днем столбик термометра поднимется до +1…+6 градусов. Осадки сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра достигнут 8−13 м/с.

Ночью во вторник температура воздуха опустится до −4…+1 градуса. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в течение всего дня. Местами регион накроет туман. Порывы ветра достигнут 6−11 м/с.

В среду ночью температура воздуха будет в пределах −2…-7 градусов. Возможен слабый снег. Утром ожидается туман. Днем столбик термометра покажет +1…+6 градусов. Порывы ветра будут достигать 5−10 м/с.