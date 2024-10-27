Громкие звуки и гул в небе перепугали волгоградцев ночью 27 октября

Первые сообщения в соцсетях появились около полуночи. Волгоградцы пытались выяснить, что за звуки их напугали. Часть жителей слышали грохот, похожий на взрыв. Другие решили, что над регионом пролетал самолет, как уже не раз бывало. Сильный гул был в Дзержинском и Советском районах. Переполошил он и жителей центра города.