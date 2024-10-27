Громкие звуки и гул в небе перепугали волгоградцев ночью 27 октября

Ночью 27 октября волгоградцев разбудил громкий гул в небе. Горожане обсуждают странные звуки, которые они слышали в разных районах областного центра.
Первые сообщения в соцсетях появились около полуночи. Волгоградцы пытались выяснить, что за звуки их напугали. Часть жителей слышали грохот, похожий на взрыв. Другие решили, что над регионом пролетал самолет, как уже не раз бывало. Сильный гул был в Дзержинском и Советском районах. Переполошил он и жителей центра города.
Экстренные службы о ЧП, которые могли привести к подобным звукам, не сообщали. По данным Минобороны России, Волгоградская область минувшей ночью не фигурировала в сводках сбитых БПЛА. Перехватили или уничтожили за ночь 51 вражеский дрон в Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областях, а также над акваторией Азовского моря.