Губернатор Игорь Кобзев поделился результатами поездки в Ангарск

Губернатор Игорь Кобзев побывал в Ангарском округе с рабочим визитом. В завершении поездки в город нефтехимиков глава региона встретился с жителями. Об этом он сообщил в своем тг-канале. Одной из актуальных тем стал отлов бродячих собак. Этим вопросом по поручению губернатора занялись в службе ветеринарии Приангарья. Также звучали вопросы о ремонте помещений в перинатальном центре, проблемы с освещением и состоянием тротуаров в ТОС 12-го микрорайона. По всем обращениям уже идет работа.