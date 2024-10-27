Губернатор Игорь Кобзев поделился результатами поездки в Ангарск

Губернатор Игорь Кобзев побывал в Ангарском округе с рабочим визитом. В завершении поездки в город нефтехимиков глава региона встретился с жителями. Об этом он сообщил в своем тг-канале. Одной из актуальных тем стал отлов бродячих собак. Этим вопросом по поручению губернатора занялись в службе ветеринарии Приангарья. Также звучали вопросы о ремонте помещений в перинатальном центре, проблемы с освещением и состоянием тротуаров в ТОС 12-го микрорайона. По всем обращениям уже идет работа.
— Вообще, за пять лет это моя восьмая поездка в Ангарский городской округ. По их итогам был дан ряд поручений. В результате направлены средства на ремонт фасадов здания бывшей БСМП, капремонт филиала психоневрологического диспансера, покупку и установку аппарата мультиспиральной компьютерной томографии, проведено благоустройство территории больницы. Значительно обновлен автомобильный парк медицинской организации, — написал Игорь Кобзев.
Также был решен вопрос с выделением денег на строительство спортзала для тяжелоатлетов в училище Олимпийского резерва. Осуждались капремонты двух школ и заключение контракта на обновление путепровода в Мегете. Встреча длилась более четырех часов. За это время Игорь Кобзев и представители министерств ответили на все волнующие горожан вопросы, в том числе касающиеся нехватки медработников и состояния дорог. По уже сложившейся традиции бойцам СВО, их родным были вручены благодарности и сувениры.