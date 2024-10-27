В Москве время подзарядки электромобилей сократилось в четыре раза

«Каждый месяц мы видим рост количества пользователей проекта и числа зарядных сессий. Скоро ожидаем 1 млн зарядных сессий на городских ЭЗС. К 2030 году прогноризуем рост столичного парка электромобилей до 320 тыс. Для этого потребуется увеличить количество зарядных станций до 30 тыс. Постепенно столица становится городом номер один по использованию экологичного транспорта по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.