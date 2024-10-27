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49,1% белорусов считает, что опасность на дороге создают водители, нарушая ПДД

Опрос показал, что половина белорусов считает, что опасность на дорогах создают водители через нарушение ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Половина белорусов считает, что опасность на дороге создают водители, нарушая ПДД. Это следует из данных телефонного опроса, который проводился учеными Института социологии Национальной академии наук ко Дню автомобилиста и дорожника, передает БелТА.

Говорится, что телефонный опрос проводился в третьем квартале 2024 года во всех областных городах, а также в Минске, в отдельных районных городах, сельских населенных пунктов. В опросе приняло участие 900 респондентов.

Из данных результатов следует, что каждый второй участник опроса (речь идет про 49,1%), который столкнулся с нарушением безопасности дорожного движения, отмечает, что опасность на дороге создают сами водители, которые нарушают Правила дорожного движения.

Кроме того, более трети опрошенных (речь идет про 35,3%) обратили внимание на нарушение ПДД пешеходами. А еще трое из десяти респондентов указали на низкий уровень культуры поведения на улицах и дорогах как у водителей, так и у пешеходов. Речь идет про 31,3%.

Социологи обращают внимание на то, что каждый четвертый опрошенный белорус (28,5%) чувствует безопасность на дороге, так как никогда не сталкивался с нарушениями ПДД как водитель или же как пешеход. Кроме того, каждый второй (51,2%) редко сталкивался с нарушениями Правил дорожного движения. Также свидетелями нарушений ПДД становились всего 17,9% респондентов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о бесперебойной работе транспорта и состоянии дорог в Беларуси.

Тем временем глава государства сказал, что ямочный ремонт километра дороги стоит 350 тысяч рублей.

Кстати, ГАИ напомнило водителям правила ПДД из-за начала школьных каникул в Беларуси.