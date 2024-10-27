49,1% белорусов считает, что опасность на дороге создают водители, нарушая ПДД

Социологи обращают внимание на то, что каждый четвертый опрошенный белорус (28,5%) чувствует безопасность на дороге, так как никогда не сталкивался с нарушениями ПДД как водитель или же как пешеход. Кроме того, каждый второй (51,2%) редко сталкивался с нарушениями Правил дорожного движения. Также свидетелями нарушений ПДД становились всего 17,9% респондентов.