49,1% белорусов считает, что опасность на дороге создают водители, нарушая ПДД

Половина белорусов считает, что опасность на дороге создают водители, нарушая ПДД. Это следует из данных телефонного опроса, который проводился учеными Института социологии Национальной академии наук ко Дню автомобилиста и дорожника, передает БелТА.
Говорится, что телефонный опрос проводился в третьем квартале 2024 года во всех областных городах, а также в Минске, в отдельных районных городах, сельских населенных пунктов. В опросе приняло участие 900 респондентов.
Из данных результатов следует, что каждый второй участник опроса (речь идет про 49,1%), который столкнулся с нарушением безопасности дорожного движения, отмечает, что опасность на дороге создают сами водители, которые нарушают Правила дорожного движения.
Кроме того, более трети опрошенных (речь идет про 35,3%) обратили внимание на нарушение ПДД пешеходами. А еще трое из десяти респондентов указали на низкий уровень культуры поведения на улицах и дорогах как у водителей, так и у пешеходов. Речь идет про 31,3%.
Социологи обращают внимание на то, что каждый четвертый опрошенный белорус (28,5%) чувствует безопасность на дороге, так как никогда не сталкивался с нарушениями ПДД как водитель или же как пешеход. Кроме того, каждый второй (51,2%) редко сталкивался с нарушениями Правил дорожного движения. Также свидетелями нарушений ПДД становились всего 17,9% респондентов.
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