В трех городах Ростовской области пройдет фестиваль «Кукла Дона»

С 1 по 15 ноября в Ростовской области в семнадцатый раз пройдет межрегиональный фестиваль «Кукла Дона», сообщили в Донской государственной публичной библиотеке.
В частности, куклы будут представлены в трех городах области: Ростове, Каменске-Шахтинском и Зверево.
Ценители кукол смогут увидеть работы мастеров из Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей, а также Краснодарского края, Москвы и Дагестана. Они покажут работы, выполненные как в традиционном стиле, так и с использованием новаторских технологий.
За понравившихся кукол смогут голосовать не только члены жюри, но и посетители фестиваля.