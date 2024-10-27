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В трех городах Ростовской области пройдет фестиваль «Кукла Дона»

В первой половине ноября в Ростовской области пройдет фестиваль «Кукла Дона».
Источник: Комсомольская правда

С 1 по 15 ноября в Ростовской области в семнадцатый раз пройдет межрегиональный фестиваль «Кукла Дона», сообщили в Донской государственной публичной библиотеке.

В частности, куклы будут представлены в трех городах области: Ростове, Каменске-Шахтинском и Зверево.

Ценители кукол смогут увидеть работы мастеров из Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей, а также Краснодарского края, Москвы и Дагестана. Они покажут работы, выполненные как в традиционном стиле, так и с использованием новаторских технологий.

За понравившихся кукол смогут голосовать не только члены жюри, но и посетители фестиваля.