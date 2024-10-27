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Прокуратура начала проверку падения газопровода в Уфе

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с падением газопровода в уфимском Сипайлово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе установили, что ЧП произошло поздно в доме на улице Академика Королева вечером из-за ослабления крепления. В результате случившегося деформировалась труба и произошла утечка газа.

В результате случившегося пострадавших нет, идут ремонтные работы. Прокуратура намерена проверить работу управляющей компании на предмет надлежащей эксплуатации и ремонта оборудования.

Также в ведомстве проконтролируют соблюдение регламентов на устранение коммунальной аварии и восстановлении прав граждан на получение услуг газоснабжения.

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