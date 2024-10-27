Умер известный на всю страну худеющий кот Крошик

Об этом сообщила руководитель пермского приюта для кошек Галя Море в соцсети ВКонтакте. Кот, страдавший лишним весом, изначально весил 17 кг и проходил реабилитацию в специализированном центре. Самая страшная ночь в жизни. Ночь, когда не стало Крошика. Скажи мне кто-то пару дней назад, что Крошик умрет, я бы ни за что не поверила. До конца не верю до сих пор, настолько эта мысль кажется немыслимой, написала Галя Море в своем аккаунте.