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Магнитная буря из-за вспышки на Солнце будет 28 октября — что ждать белорусам

Мощная вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю 28 октября — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря из-за вспышки на Солнце обрушится на Землю в понедельник, 28 октября, что ждать белорусам. Подробности у себя в телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет Sputnik.by.

Специалист отметил, что в субботу, 26 октября, на Солнце были зафиксированы две вспышки. Их пик пришелся примерно на 09.00−10.00 часов. Леус обратил внимание на то, что сила одной из вспышек достигла высокого класса Х1.8.

По словам Леуса, согласно прогнозу, солнечное вещество, которое было выброшено указанной вспышкой, затронет Землю 28 октября и спровоцирует слабые магнитные бури. Речь идет про уровень G1. Он добавил, что бури, вероятно, будет в период с 06.00 до 15.00 понедельника.

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