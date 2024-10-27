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В ГАИ Уфы подвели итоги массовых рейдов

В ГАИ Уфы подвели итоги массовых рейдов.

Источник: ГАИ Уфы

На территории Уфы сотрудники дорожно-патрульной службы еженедельно, в пятницу и субботу, проводятся традиционные массовые проверки водителей.

По данным пресс-службы ведомства, на этой неделе во время проведения мероприятий, направленных на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, было проверено более 300 транспортных средств, среди водителей пресечено более 30 нарушений требований ПДД.

«Задержано 9 водителей, управлявших автомашинами в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе ГАИ Уфы.