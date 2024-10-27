В ГАИ Уфы подвели итоги массовых рейдов.

По данным пресс-службы ведомства, на этой неделе во время проведения мероприятий, направленных на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, было проверено более 300 транспортных средств, среди водителей пресечено более 30 нарушений требований ПДД.