В ГАИ Уфы подвели итоги массовых рейдов.

На территории Уфы сотрудники дорожно-патрульной службы еженедельно, в пятницу и субботу, проводятся традиционные массовые проверки водителей.
По данным пресс-службы ведомства, на этой неделе во время проведения мероприятий, направленных на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, было проверено более 300 транспортных средств, среди водителей пресечено более 30 нарушений требований ПДД.
«Задержано 9 водителей, управлявших автомашинами в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе ГАИ Уфы.