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Кота с травмой глаза привезли из Индонезии в Нижний Новгород

Черный кот Дракоша прибыл в Нижний Новгород в конце октября.

Источник: котопесокафе "Мурррчим"

Кота с травмой глаза привезли из Индонезии в Нижний Новгород, сообщается в соцсетях местного котопесокафе.

Черный кот Дракоша прибыл в Нижний Новгород в конце октября. Путешествие было долгим: из Индонезии пушистик летел в Москву с пересадкой в Турции, а из столицы добирался на поезде. В общей сложности путь занял 25 часов.

«Была угроза, что котика отправят назад. Только вот Индонезия назад котика уже бы не приняла, там жёсткие нормы по карантину и что было бы дальше — неизвестно», — добавили волонтеры.

Дорога стала огромным стрессом для Дракоши — смена обстановки и климата, незнакомые люди, холодная погода в России. Сейчас кот находится на карантине по бешенству, который продлится два месяца.

«Котик приехал сильно простуженным, с температурой 41. Но, после начатого лечения, уже на третий день, стал кушать и кушает много! И наконец мы увидели глаз, когда сошёл отек», — поделились волонтеры.

Новый год Дракоша будет встречать в общем зале с другими котами, если до этого момента для него не найдутся хозяева. Скоро волонтеры начнут искать для него новый дом.

«Котик невероятно ласковый и уже всех, кто с ним познакомился, влюбил в себя!» — описывают пушистика в котопесокафе.

Напомним, неравнодушная девушка прикормила в Джакарте несколько котиков, которые были в плохом состоянии. Сейчас девушка переезжает в другую страну, поэтому котам нашли новые дома. В частности, Дракошу решили привести в Нижний Новгород.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что волонтеры спасают кошку с анорексией в Нижнем Новгороде.