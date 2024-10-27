Строительство детского сада на 225 мест началось в районе Люблино

«Проект реализуется инвестором в рамках договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также в благоустройстве территории города Москвы. Всего на улице Иловайской планируется построить три детских сада: два на 225 мест и один для 175 воспитанников. Завершить первый объект планируется до конца 2025 года. После окончания строительства детские сады будут переданы в систему образования города Москвы», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Договор предусматривает завершение строительства двух остальных детских садов до конца 2026 и 2027 годов соответственно.
«Новый детский сад строится в шаговой доступности от жилой застройки района Люблино. Общая площадь объекта переменной этажности превысит 5 тыс. кв. м. В подземной части разместятся инженерные помещения и коммуникации. На трех этажах предусмотрены групповые ячейки для детей разных возрастов, медицинский блок, кабинеты для развивающих занятий и залы для физкультуры и музыки. Каждая ячейка будет изолирована и оборудована всем необходимым для комфортного пребывания детей», — приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.