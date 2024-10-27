Строительство детского сада на 225 мест началось в районе Люблино

«Проект реализуется инвестором в рамках договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также в благоустройстве территории города Москвы. Всего на улице Иловайской планируется построить три детских сада: два на 225 мест и один для 175 воспитанников. Завершить первый объект планируется до конца 2025 года. После окончания строительства детские сады будут переданы в систему образования города Москвы», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.