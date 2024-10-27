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Рисунок Виктора Цоя был продан на аукционе за более чем восемь миллионов рублей

Художественная работа Виктора Цоя, лидера рок-группы «Кино», была продана на аукционе современного искусства VLADEY за 60 тысяч евро. С учетом комиссии сумма составила 76 972 евро (8 059 843 рубля).

Источник: Звук

Художественная работа Виктора Цоя, лидера рок-группы «Кино», была продана на аукционе современного искусства VLADEY за 60 тысяч евро. С учетом комиссии сумма составила 76 972 евро (8 059 843 рубля).

«Абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта (приблизительной оценки стоимости лота экспертами аукционного дома — прим. ред.) в пять раз», — написали в своем Telegram-канале организаторы торгов.

Проданная картина была нарисована Виктором Цоем в 1980-е. На ней изображен белый квадратноголовый человечек.

Ранее HiFi-стриминг Звук представил тематический раздел в поддержку выставки «Виктор Цой. Легенда». В нем слушатели могут поближе познакомиться с творчеством лидера культовой группы «Кино».