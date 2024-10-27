Более 1,2 тыс легковушек стоят на белорусско-польской границе

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Очереди из легковых автомобилей фиксируются только на польском направлении, об этом свидетельствуют данным Госпогранкомитета Беларуси.
В пункте пропуска на границе с Польшей «Брест» днем в воскресенье стоит 1263 легковушки. Скоплений грузовиков на данном направлении нет.
При этом на литовском и латвийском направлениях ситуация прямо противоположная: легковых машин в ПП нет, однако стоят грузовики.
Так, в пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией находится 370 фур, а в ПП «Каменный Лог» и «Бенякони» на границе с Литвой стоит 170 и 380 большегрузов соответственно.
По данным ГПК, очередей из автобусов ни на одном направлении не фиксируется.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.