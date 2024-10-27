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Более 1,2 тыс легковушек стоят на белорусско-польской границе

Скопления грузовиков в воскресенье наблюдаются на латвийском и литовском направлениях, а на польском стоят только легковые машины.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Очереди из легковых автомобилей фиксируются только на польском направлении, об этом свидетельствуют данным Госпогранкомитета Беларуси.

В пункте пропуска на границе с Польшей «Брест» днем в воскресенье стоит 1263 легковушки. Скоплений грузовиков на данном направлении нет.

При этом на литовском и латвийском направлениях ситуация прямо противоположная: легковых машин в ПП нет, однако стоят грузовики.

Так, в пункте пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией находится 370 фур, а в ПП «Каменный Лог» и «Бенякони» на границе с Литвой стоит 170 и 380 большегрузов соответственно.

По данным ГПК, очередей из автобусов ни на одном направлении не фиксируется.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС