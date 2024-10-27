Комета C/2024 S1 набирает блеск перед встречей с Солнцем

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комета C/2024 S1 (ATLAS), более ранние снимки которой указывали на ее возможное разрушение из-за сближения с Солнцем, увеличивает блеск и «отращивает» хвост. Она подойдет на минимальное расстояние к Солнцу 28 октября, после чего может стать видна на небе в России и других странах Северного полушария Земли, сообщил ТАСС астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.