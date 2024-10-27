Андрей Ермак предложил пустить по рекам Калининградской области лодки со встроенными бассейнами

Министр по культуре и туризму Калининградской области в своем телеграм-канале опубликовал видео с плавающим теплым бассейном. Люди сидят в лодках, наполненных теплой водой. Что-то вроде плавучего джакузи для полного релакса. Такие плавсредства министр не прочь увидеть на реках и озерах нашего региона.
«Очень любопытная идея для тех, кто готовит что-то необычное к следующему летнему сезону… Хотя, это ж практически тёплый чан, так что в нашем климате так можно и Новый год встретить», — прокомментировал он.
«Ватрушки» с мангалом были, конечно, интересным решением для отдыха на воде, но это… просто пушка!", — написал Андрей Ермак.
В сентябре Андрей Ермак предложил пустить по рекам региона плоты со встроенными мангалами. Тогда в соцсетях он выложил ролики с барбекю-плотами, плавающими по водоемам. На видео надувные «пончики» катают отдыхающих, которые тут же жарят мясо и пьют напитки.
«Отличная идея для следующего сезона на маршруте “От залива до залива”, — прокомментировал министр.