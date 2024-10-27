«Мне довелось посетить Казанский кремль, это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — сказал глава Всемирной организации.
Генсек ООН отметил важность саммита БРИКС и назвал Казанский кремль чудом света
Мероприятия наподобие прошедшего в Казани саммита БРИКС помогают решать проблемы глобального масштаба. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, опубликовавшему видео беседы на своем Telegram-канале.