Tyler, The Creator выпустил клип на песню THOUGHT I WAS DEAD

Хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator представил музыкальное видео на композицию THOUGHT I WAS DEAD в преддверии выхода своего нового альбома под названием CHROMAKOPIA. Пластинка должна увидеть свет в понедельник, 28 октября.
В новой песне Тайлер размышляет о своем месте на хип-хоп-сцене. Клип на этот трек срежиссировал сам артист. Большую часть монохромного видео Tyler, The Creator читает рэп, стоя на крыле самолета.
До этого рэпер представил клип на песню Noid. В нем он постоянно пытается скрыться от преследования, охваченный своей паранойей.