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Tyler, The Creator выпустил клип на песню THOUGHT I WAS DEAD

Хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator представил музыкальное видео на композицию THOUGHT I WAS DEAD в преддверии выхода своего нового альбома под названием CHROMAKOPIA. Пластинка должна увидеть свет в понедельник, 28 октября.

Источник: Звук

Хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator представил музыкальное видео на композицию THOUGHT I WAS DEAD в преддверии выхода своего нового альбома под названием CHROMAKOPIA. Пластинка должна увидеть свет в понедельник, 28 октября.

В новой песне Тайлер размышляет о своем месте на хип-хоп-сцене. Клип на этот трек срежиссировал сам артист. Большую часть монохромного видео Tyler, The Creator читает рэп, стоя на крыле самолета.

До этого рэпер представил клип на песню Noid. В нем он постоянно пытается скрыться от преследования, охваченный своей паранойей.