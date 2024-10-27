Угадаете улицу с первого раза? Как выглядел Иркутск полвека назад — показываем редкие фото

Разглядывая фотографии прошлых лет, невольно думаешь: «Вот бы увидеть это место вживую!» Ведь возможность прогуляться по советским улицам покажется заманчивой даже современной молодежи. Сегодня предлагаю погрузиться в Иркутск 1970 — ых. Тогда прошло уже почти десятилетие с момента первого полета Юрия Гагарина в космос, но с автомобильного завода впервые сошел культовый для СССР ВАЗ 2101 «Жигули». А путешествие на 54 года назад начнем с самой узнаваемой части города гостиницы «Ангара»…