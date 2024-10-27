Угадаете улицу с первого раза? Как выглядел Иркутск полвека назад — показываем редкие фото

Разглядывая фотографии прошлых лет, невольно думаешь: «Вот бы увидеть это место вживую!» Ведь возможность прогуляться по советским улицам покажется заманчивой даже современной молодежи. Сегодня предлагаю погрузиться в Иркутск 1970 — ых. Тогда прошло уже почти десятилетие с момента первого полета Юрия Гагарина в космос, но с автомобильного завода впервые сошел культовый для СССР ВАЗ 2101 «Жигули». А путешествие на 54 года назад начнем с самой узнаваемой части города гостиницы «Ангара»…
Снимок сделан в ч/б. Гостиница «Ангара» г. Иркутск 1970-е. Фото: с сайта Госкаталог.РФ, хранится в МБУК г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» За 54 года здание почти не изменилось. Полина ПШЕННИКОВА.
За более полувека здание явно преобразилось… Кануло в лету дерево у входа, появилось больше магазинов, а на парковке кончились свободных места. Водитель одинокой машины у входа на архивном снимке явно удивился бы такому раскладу. Большими буквами красуется название гостиница «Ангара». Улица Сухэ-Батора сейчас одна из самых оживленных в Иркутске, но есть подозрения, что 54 года назад считали также…
Снимок сделан в ч/б. Улица Ленина, сквер Кирова. 1970 — 1980-е. Фото: с сайта Госкаталог.РФ, хранится в МБУК г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» С левой стороны за администрацией появилось большое кирпичное здание. Полина ПШЕННИКОВА.
Второе одно из самых узнаваемых мест в Иркутске «сквера им. Кирова» и администрация города. Если сравнить два снимка, то кажется, что изменения невелики. Изменилась разметка, с левой стороны за мэрией появилось большое кирпичное здание. Стало меньше зелени… хотя дело может быть в осени. Неизвестный автор старой фотографии отметил, что раньше в этом месте останавливались автобусы. Проверено! Сейчас водители садят пассажиров строго по маршруту.
Памятник М. Горькому раньше стоял на пересечении улиц Горького и Сухэ-Батора 1970 — 1980-е. Фото: с сайта Госкаталог.РФ, хранится в МБУК г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» Сейчас памятник писателю находиться возле остановки «Художественный музей». Полина ПШЕННИКОВА.
Сейчас памятник писателю находиться в небольшом сквере возле остановки «Художественный музей», но раньше бюст действительно стоял на пересечении улиц Горького и Сухэ-Батора. Потом его разгромили хулиганы.
Площадь перед памятником В. И. Ленину, напечатанная на фотооткрытке 1970 −1980-е. Фото: с сайта Госкаталог.РФ, хранится в МБУК г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» Перекресток улиц Ленина и К. Маркса 1970-е напротив памятника В. И. Ленину. Фото: с сайта Госкаталог.РФ, хранится в МБУК г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» Поменялись фонарные столбы, лавочки и даже клумбы. Полина ПШЕННИКОВА.
Вид с площади перед памятником Владимиру Ленину многие узнают сразу. За полвека сквер, конечно, претерпел изменения. Поменялись фонарные столбы, лавочки и даже клумбы. Сейчас в парке стало больше открытого пространства, а лавочки передвинули ближе к центру парка. Если присмотреться, то можно заметить, как изменилось здание университета народного хозяйства — теперь это Байкальский госуниверситет.
Улица Ленина 1970-е. На снимке запечатлен Иркутский областной ТЮЗ имени А. Вампилова. Фото: с сайта Госкаталог.РФ, хранится в МБУК г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» ТЮЗ визуально не изменился почти не изменился за 54 года. Полина ПШЕННИКОВА.
Улица Ленина в Иркутске всегда была одной из самых оживленных. Все таки центр города. Из всех локаций узнаваемых мест, областной театр юного зрителя имени А. Вампилова визуально изменился меньше всего. С прошествием времени появились светофоры и дорожные знаки, обновили фонарные столбы. Но архитектура осталась нетронутой. Кстати, в 2024 году подходит к концу капитальный ремонт ТЮЗа. В порядок привели фасад, окна, фундамент и подвальные помещения.
Фотооткрытка сделанная в ч/б с изображением входа в ЦПКиО с ул. Подгорная 1970 −1980-е. Фото: с сайта Госкаталог.РФ, хранится в МБУК г. Иркутска «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» Обновленный вход в Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Полина ПШЕННИКОВА.
Последняя точка в путешествии в прошлое «Иерусалимская гора». На архивном снимке две лестницы, которые ведут ко входу в ЦПКиО (центральный парк культуры и отдыха — Прим. Ред.). А с левой стороны виднеется Входо-Иерусалимская церковь. Раньше на этом месте было крупное и старинное Иерусалимское кладбище, со временем появился парк развлечений, который просуществовал недолго. В 2017 году территорию бывшего кладбища решили благоустроить. Сделали тропинки, освещение, поставили камеры видеонаблюдения. Сохранились и некоторые надгробия. Так, в центре Иркутска появился Историко-Мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».