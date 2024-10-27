Соцфонд направил более 11 миллиардов рублей на выплаты южноуральцам по больничным

С начала этого года пособие по временной нетрудоспособности получили 421,5 тысячи человек. На это было направлено свыше 11,4 миллиарда рублей.
Исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов напомнил, что больничный оформляется в электронном виде. Сведения о статусе и информацию о выплатах граждане могут получить в личном кабинете на Госуслугах. Размер пособия зависит от стажа работника и среднего заработка. Больничный на бумажном бланке сегодня не нужно предъявлять по месту работы.
Как ранее рассказывал «МК-Челябинск», аспирантка биологического факультета ЧелГУ разработала приложение, которое позволяет быстро и достоверно расшифровать медицинские анализы. Проект Health Hero вошел в рейтинг лучших университетских стартапов в России.