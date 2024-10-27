Соцфонд направил более 11 миллиардов рублей на выплаты южноуральцам по больничным

Исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов напомнил, что больничный оформляется в электронном виде. Сведения о статусе и информацию о выплатах граждане могут получить в личном кабинете на Госуслугах. Размер пособия зависит от стажа работника и среднего заработка. Больничный на бумажном бланке сегодня не нужно предъявлять по месту работы.