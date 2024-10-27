Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд направил более 11 миллиардов рублей на выплаты южноуральцам по больничным

Такие данные приводит Социальный фонд России по Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

С начала этого года пособие по временной нетрудоспособности получили 421,5 тысячи человек. На это было направлено свыше 11,4 миллиарда рублей.

Исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов напомнил, что больничный оформляется в электронном виде. Сведения о статусе и информацию о выплатах граждане могут получить в личном кабинете на Госуслугах. Размер пособия зависит от стажа работника и среднего заработка. Больничный на бумажном бланке сегодня не нужно предъявлять по месту работы.

Как ранее рассказывал «МК-Челябинск», аспирантка биологического факультета ЧелГУ разработала приложение, которое позволяет быстро и достоверно расшифровать медицинские анализы. Проект Health Hero вошел в рейтинг лучших университетских стартапов в России.