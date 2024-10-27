«Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси

Ленчевский сказал, что такого рода послабления действуют и в отношении легковых автомобилей, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров, с года выпуска которых прошло менее пяти, включая год выпуска, автобусов и других транспортных средств, предназначенных и оборудованных для перевозки пассажиров, где кроме места водителя есть более восьми сидячих мест, с года выпуска которых прошло менее двух лет (включая год выпуска).