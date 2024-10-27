«Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси. Подробности озвучил в интервью БелТА директор предприятия «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.
По его словам, сейчас организация сконцентрировала свои силы и средства на развитии сети диагностических станций стационарного типа, цифровизации административной процедуры по выдаче разрешений, усовершенствовании законодательства в сфере проведения государственного техосмотра.
Он уточнил, что для большей доступности гостехосмотра для автовладельцев Гомельского региона в областном центре строится диагностическая станция, которую уже в скором времени введут в эксплуатацию. Ленчевский добавил, что проведение контрольно-диагностических работ на современном оборудовании, которое будет размещено на двух линиях, даст возможность проверять в год более 15 000 транспортных средств.
Кроме того, директор «Белтехосмотра» акцентировал внимание на том, что альтернативой получения разрешения на бумажном носителе уже в ближайшей перспективе станет введение в действие электронной процедуры, которая имеет ряд преимуществ. Он уточнил, что, во-первых, проведение юридически значимых действий будет осуществляться без физического присутствия заявителя на диагностической станции, что сэкономит его время.
Ленчевский сказал, что, во-вторых, взаимодействие заявителя и уполномоченного организации будет организовано через «личный кабинет заявителя». Это даст возможность владельцу автомобиля не зависеть от режима работы уполномоченной организации. Он уточнил, что усовершенствования в законодательстве в области гостехосмотра владельцы автомобилей могут ощутить уже сейчас.
Он заметил, что периодичность проведения гостехосмотра, которая связана со сроком действия разрешения для легковых авто, грузовиков или прицепов (разрешенная максимальная масса которых не более 3,5 тонн), мотоциклов, мопедов, квадроциклов с года выпуска которых прошло менее трех лет, включая год выпуска, исчисляется тремя годами. А ранее срок действия разрешения был равен одному или двум годам.
Ленчевский сказал, что такого рода послабления действуют и в отношении легковых автомобилей, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров, с года выпуска которых прошло менее пяти, включая год выпуска, автобусов и других транспортных средств, предназначенных и оборудованных для перевозки пассажиров, где кроме места водителя есть более восьми сидячих мест, с года выпуска которых прошло менее двух лет (включая год выпуска).
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