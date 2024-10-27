Волгоград в конце октября накроют дожди и туман

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, днем в понедельник, 28 октября в Волгограде пройдет небольшой дождь. Температура ночью будет в районе +4 градусов, днем воздух прогреется до +9. Во вторник, 29 октября, ночью и утром город окутает туман. Днем потеплеет до +10. В ночь на 30 октября вновь будет лить дождь, температура будет около +5 градусов, днем всего +8.