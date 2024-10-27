Волгоград в конце октября накроют дожди и туман

В конце октября в Волгоградскую область накроют дожди и туман. Солнечную погоду в начале рабочей недели сменит слякоть. Ночью местами температура опустится ниже нуля, днем будет до +12 градусов.
По прогнозу Волгоградского ЦГМС, днем в понедельник, 28 октября в Волгограде пройдет небольшой дождь. Температура ночью будет в районе +4 градусов, днем воздух прогреется до +9. Во вторник, 29 октября, ночью и утром город окутает туман. Днем потеплеет до +10. В ночь на 30 октября вновь будет лить дождь, температура будет около +5 градусов, днем всего +8.
В Волгоградской области 28 октября также местами будет накрапывать небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +2…+7, при прояснении до −3 градусов, днём +7…+12. Дожди и туман будут и 29 октября, и 30 октября.