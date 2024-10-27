Воронежцы запечатлели в небе над регионом комету Цзыцзиньшань в ночь на 27 октября

В небе над Воронежской областью в ночь на воскресенье, 27 октября, запечатлели комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Это самая яркая комета за последние 13 лет. Больше жители Земли увидеть ее не смогут, это был единственный визит небесного тела. Кроме того, этой ночью в небе хорошо было видно Млечный Путь. Кадрами жители региона поделились в социальных сетях.