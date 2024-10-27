Воронежцы запечатлели в небе над регионом комету Цзыцзиньшань в ночь на 27 октября

В небе над Воронежской областью в ночь на воскресенье, 27 октября, запечатлели комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Это самая яркая комета за последние 13 лет. Больше жители Земли увидеть ее не смогут, это был единственный визит небесного тела. Кроме того, этой ночью в небе хорошо было видно Млечный Путь. Кадрами жители региона поделились в социальных сетях.
Как сообщало РИА «Воронеж», небесное тело появилось еще в сентябре, однако не было заметно, так как находилось на солнечной стороне. В среду, 9 октября, комета сблизилась с Солнцем, а затем начала удаляться от него.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало кадры мощного северного сияния, которое жители Воронежской области наблюдали в небе над регионом в ночь на пятницу, 11 октября. Природное явление было вызвано сильной геомагнитной активностью.