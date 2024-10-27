Джин из BTS выпустил новый трек I'll Be There и клип к нему

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Джин поделился со своими поклонниками новой песней I'll Be There и видео к ней. Композиция войдет в его дебютный сольный альбом, выход которого намечен на 15 ноября.
«Эта песня вызовет улыбку на вашем лице», — так описал свою новую композицию Джин в недавнем видеоинтервью для Dolby Atmos.
Если ARMY (название фандома BTS — прим. ред.) почувствуют себя уставшими и одинокими, я надеюсь, эта песня придаст им сил.
Джин.
певец, участник группы BTS.
С помощью нового трека I'll Be There Джин заверяет своих фанатов, что всегда будет петь для них. На эту жизнерадостную композицию был также представлен клип. В нем певец собирает вокруг себя людей, которые начинают веселиться вместе с ним.
Напоминаем, что сейчас BTS приостановили групповую музыкальную деятельность, так как пять из семи участников коллектива проходят обязательную военную службу.
Ранее Джин выпустил полную версию юмористического сингла о любви к рыбалке под названием Super Tuna (2024).