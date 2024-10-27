В Иркутской области ищут руководителя по развитию региона и пешего эксперта

В Иркутской области оказываются есть нужна в пеших экспертах и руководителях по развитию региона. Последние никак не связано с работой в муниципальных организациях. Такая должность есть в одной из федеральных сетей доставки. Как сообщили эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, соискателю предлагают заниматься подбором персонала и организацией работы команды.