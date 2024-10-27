В Иркутской области ищут руководителя по развитию региона и пешего эксперта

В Иркутской области оказываются есть нужна в пеших экспертах и руководителях по развитию региона. Последние никак не связано с работой в муниципальных организациях. Такая должность есть в одной из федеральных сетей доставки. Как сообщили эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, соискателю предлагают заниматься подбором персонала и организацией работы команды.
— Также среди жителей Иркутской области ищут советника отдела реализации молодежной политики с заработной платой от 42 до 54 тыс. рублей. Консультанту предстоит курировать проекты патриотического воспитания молодежи — вести сопроводительную документацию, проводить исследования состояния курируемой сферы, организовывать форумы, конференции, семинары и другие мероприятия. Вакансия доступна кандидатам без опыта работы. В качестве требований к соискателю работодатель отмечает наличие высшего образования и владение знаниями делопроизводства, — рассказали эксперты.
В список необычных вакансий на октябрь попал даймё ресторана японской кухни. Работнику предстоит быть барменом и администратором зала. По оплате предлагают от 60 тысяч за месяц, но это без учета вычета налогов. Также в Иркутской области ищут звукорежиссера караоке, командира отделения, специалиста по работе с деревом и контролера круглого леса.