В Перми умер кот Крошик, весивший 17 кг

«Тут очень сложно судить, что стало первопричиной — лишний вес или новообразование. Возможно, что просто лишний вес Крошик бы пережил, или, например, просто новообразование тоже. Когда это большая совокупность такой полиорганной недостаточности, то тело просто не справляется, несмотря на то, что Крошик действительно боец. Как раз вот эта история с новообразованиями, с опухолями, с раком — у нас большой опыт. Коты всегда держатся до последнего», — отметила она.