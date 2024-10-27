В Свердловской области прошли массовые рейды ГИБДД. По данным ведомства, особое внимание уделяется выявлению пьяных водителей и тех, кто был ранее лишен прав. Одним из нарушителей стал 23-летний водитель ВАЗа из поселка Пышма. Молодого человека остановили, когда он ехал ночью. У него не было водительского удостоверения, страховки, также он не был пристегнут ремнем безопасности.