В Свердловской области прошли массовые рейды ГИБДД. По данным ведомства, особое внимание уделяется выявлению пьяных водителей и тех, кто был ранее лишен прав. Одним из нарушителей стал 23-летний водитель ВАЗа из поселка Пышма. Молодого человека остановили, когда он ехал ночью. У него не было водительского удостоверения, страховки, также он не был пристегнут ремнем безопасности.
На него составили три протокола, а машину эвакуировали на штрафстоянку.
— Всего за текущие сутки автоинспекторами пресечено 1120 нарушений ПДД участниками дорожного процесса, отстранены от управления транспортом 76 автолюбителей, из них 34 находились в нетрезвом состоянии, 5 из которых привлечены повторно, еще 9 отказались от прохождения освидетельствования, — отметили в Госавтоинспекции.
Напомним, что в Екатеринбурге автобус № 57 врезался в иномарку и протаранил отбойник.