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«Здесь чувствуется история»: Дмитрий Колдун прогулялся по Арзамасу

Певец Дмитрий Колдун прогулялся по Арзамасу и назвал город красивым.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Колдуна

Певец Дмитрий Колдун провёл выходные в Нижегородской области. 25 октября артист выступил в ДК «Ритм» в Арзамасе. Его большое двухчасовое шоу запомнилось фанатам живой музыкой и яркими сценическими проекциями. Для местных жителей певец исполнил такие популярные хиты, как «Дай мне силу», «Корабли», «Почему» и многие другие песни.

В день концерта Дмитрий Колдун успел прогуляться в центре города и осмотреть главную площадь. Он оценил архитектуру находящихся там церквей. На следующий день после долгого сна и обеда певец в свободное время решил более тщательно оценить виды Арзамаса.

— Очень красивый город, много церквей и красивых светлых лиц. Здесь чувствуется история, — сказал в своем телеграм-канале артист.

Дмитрий Колдун заглянул в несколько церквей и посмотрел на внутреннее убранство.

— В городе 33 церкви, мы, конечно, все не обойдём, но кое-что я могу вам показать, — подчеркнул певец. — У каждого храма свое настроение и свой неповторимый почерк.

После этого Дмитрий Колдун отправился дальше. Следующей его остановкой стал город Павлово, 27 октября во Дворце Культуры пройдёт концерт артиста.