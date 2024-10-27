В Башкирии завершили поиски пропавшего Николая Бутина

В Стерлитамаке окончены поиски пропавшего местного пожилого жителя. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт».
Добровольцы сообщили, что речь идет о 71-летнем Николае Бутине. Мужчина ушел из дома и исчез 25 октября. Спустя несколько дней его начали искать неравнодушные, волонтеры и полиция.
Николая Бутина нашли живым. Подробности поиска не уточняются.
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