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В Башкирии ушел из жизни знаменитый детский хирург

В Башкирии ушел из жизни знаменитый детский хирург.

Источник: Ильшат Яппаров/vk.com

В Стерлитамаке простятся со знаменитым детским хирургом городской больницы № 1 Дамиром Ахмеровым. Как сообщил в соцсетях главврач медучреждения Ильшат Яппаров, его жизнь прервалась внезапно. О причинах смерти не уточнятся.

Дамир Забирович работал в стенах больницы проработал более 40 лет, с 1984 года, имел высшую врачебную категорию. В последние годы был заведующим детского хирургического отделения. За четыре десятилетия спас не одну тысячи жизней.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Дамира Ахмерова.