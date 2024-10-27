В Башкирии ушел из жизни знаменитый детский хирург.

В Стерлитамаке простятся со знаменитым детским хирургом городской больницы № 1 Дамиром Ахмеровым. Как сообщил в соцсетях главврач медучреждения Ильшат Яппаров, его жизнь прервалась внезапно. О причинах смерти не уточнятся.
Дамир Забирович работал в стенах больницы проработал более 40 лет, с 1984 года, имел высшую врачебную категорию. В последние годы был заведующим детского хирургического отделения. За четыре десятилетия спас не одну тысячи жизней.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Дамира Ахмерова.