Россиянка Солдатова: в Торонто на жилье нужно минимум 120 тыс. рублей в месяц

Медицина в Канаде бесплатная для всех. Платные только стоматологи и ветеринары. Если нужна медицинская помощь, ты идешь либо к семейному врачу, который направляет к специалисту, либо в клинику. Проблема такая же, как и в Европе: в Канаде мало врачей узкой специальности, и ждать свою запись можно долго. Я ждала приема эндокринолога три месяца. Но с повторными приемами все четко и быстро. Но здесь, опять же, как и в Европе, к врачам без повода не ходят. А врачи, в свою очередь, не назначают просто так кучу анализов, лишь бы найти что-нибудь. Но если ты приходишь с проблемой, ее быстро решают. Скорая помощь приезжает в течение пяти минут — мы проверяли. Для сравнения, когда мы жили в Португалии и платили за очень дорогую страховку, врач по срочному вызову до нас так и не доехал. Здесь такое просто невозможно.