За безопасностью в Коркино следят квадрокоптеры

Об этом сообщает местное издание «Горняцкая правда». Квадрокоптеры были запущены ночью 27 октября для обследования поселка «Национальный». Улицы города патрулировали огнеборцы из пожарных частей № 37, 107, 108, а также из были задействованы две части из Челябинска и одно из Еткуля. В городе обеспечивают безопасность около 500 полицейских.