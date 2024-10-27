За безопасностью в Коркино следят квадрокоптеры

Об этом сообщает местное издание «Горняцкая правда». Квадрокоптеры были запущены ночью 27 октября для обследования поселка «Национальный». Улицы города патрулировали огнеборцы из пожарных частей № 37, 107, 108, а также из были задействованы две части из Челябинска и одно из Еткуля. В городе обеспечивают безопасность около 500 полицейских.
По данным издания, вечером 26 октября около 22 часов в Коркино на перекрёстке улиц Транспортной и Полевой неизвестные подожгли автомобиль ВАЗ-2105.
«Предположительно, хозяин машины — представитель цыганской диаспоры», — пишет «Горняцкая правда». Напомним, беспорядки в городе начались после убийства Елены Сарафановой, которая работала в такси. Сегодня стало известно, что ей посвятили песню. Стихи написала детская писательница Анна Купырина, музыку — композитор из Коркино Валерий Межевич.