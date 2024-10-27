Собянин сообщил, что в Новой Москве построят еще две значимые дороги

Второй проект, участок будущей магистрали Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе от магистрали Саларьево — Московский — Марьино до Калужского шоссе, свяжет территорию между поселком Марьино и Калужским шоссе. Эта дорога станет еще одним альтернативным маршрутом с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро «Кедровая» Троицкой линии.