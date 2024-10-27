Собянин сообщил, что в Новой Москве построят еще две значимые дороги

«Построим в ТиНАО еще две значимые дороги. Первая — участок новой магистрали Мамыри — автомобильная дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — Пенино — Шарапово. Второй проект — участок будущей магистрали Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе от магистрали Саларьево — Московский — Марьино до Калужского шоссе», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что первая дорога, участок новой магистрали Мамыри — автомобильная дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — Пенино — Шарапово, будет проходить от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040. Ее длина составит около 10 км. Новая дорога поможет жителям доехать до Троицка в обход загруженных участков Калужского шоссе.
Второй проект, участок будущей магистрали Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе от магистрали Саларьево — Московский — Марьино до Калужского шоссе, свяжет территорию между поселком Марьино и Калужским шоссе. Эта дорога станет еще одним альтернативным маршрутом с подъездом к Калужскому шоссе и будущей станции метро «Кедровая» Троицкой линии.
Уточняется, что обе дороги сейчас находятся на стадии разработки проектов планировки территорий для строительства.